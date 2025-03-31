الإثنين 31 مارس 2025
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العدد (657) من «فيتو» وأبرز عناوينه: «فيتو» تنشر أسرارًا جديدة فى خطة مصر لإعادة إعمار غزة

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الصفحة الاولى من العدد (657) لجريدة فيتو

«فيتو» تنشر أسرارًا جديدة فى خطة مصر لإعادة إعمار غزة

قطع معاش أرامل الضمان الاجتماعى منذ ٤ أشهر.. ومنحة رمضان متوقفة

أبو ريدة يطالب التوأم بالعفو عن المغضوب عليهم

عصام كامل يكتب:عندما ينزعج الرئيس

أمين مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي:

الأزهر حائط الصد الأول لحماية المجتمع من التطرف والأفكار الهدامة

نتبنى خطابًا دعويًا مستنيرًا..ولا ننشغل بحملات الهجوم علينا

آسر ياسين: “قلبى ومفتاحه” ينتمى إلى زمن الفن الجميل

حمادة هلال: أولادى يخافون منى بسبب “المداح”

أحمد أمين: “النُّص” مسلسل من وحى التاريخ

خير من ألف شهر

لماذا اختص الله ليلة القدر بهذا الفضل العظيم؟

4 أفلام تتنافس على العيدية

من أم كلثوم إلى صفاء أبو السعود

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