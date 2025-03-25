الثلاثاء 25 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء الإسباني يعرب للسيسي عن ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

رئيس وزراء إسبانيا
رئيس وزراء إسبانيا
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 أعرب رئيس الوزراء الأسباني عن ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى توافق بلاده الكامل مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، كما اتفق الجانبان على أهمية تنفيذ حل الدولتين كضمان وحيد لتحقيق الأمن والإستقرار لشعوب الشرق الأوسط
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الأسباني "بيدرو سانشيز".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول الأوضاع الإقليمية، وخاصةً التطورات الجارية في قطاع غزة، حيث إستعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وفي هذا السياق، شدد الرئيس ورئيس الوزراء الأسباني على رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الاسرائيلية الجارية في القطاع، مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء التوغل الاسرائيلي البري في القطاع، وحتمية إنفاذ المساعدات الإنسانية.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قطاع غزة

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