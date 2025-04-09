أسباب انحراف تجربة مبارك كول عن مسارها

كانت خطوة رائعة في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن يتم التفكير جديا في تطوير التعليم الفني ليكون بحق قاطرة التنمية كما يحب أن يقول عنه أهل التعليم الفني، وكان أفضل تفكير في هذا الاتجاه أن يتم نقل التجربة الألمانية إلى مصر، ولمن لا يعرف تجربة ألمانيا في التعليم الفني فهي تعمل علي تواجد الطلاب داخل المصانع أكثر وقت ممكن على أن تقتصر المدرسة علي الجانب المعرفي وبعض التدريبات الخفيفة في ورش المدارس.

وعقدت مصر وألمانيا اتفاقية لنقل الخبرات الألمانية إلي مصر من خلال نوعية جديدة من التعليم الفني عبارة عن مدرسة شاملة لكل نوعيات التعليم الفني (التجاري – الصناعي) وتم إستثناء التعليم الزراعي والفندقي لأنها مدارس ذات طبيعة خاصة، المهم أن النوعية الجديدة اطلق عليها مدارس مبارك كول، وإسمها المؤسسي مدارس التعليم والتدريب المزدوج، وكانت بدايات ولا أروع.

أسباب انحراف تجربة مبارك كول

ولكن لأنه دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فقد انحرفت نوعية التعليم المزدوج عن مسارها لعدة أسباب نوجزها فيما يلي:

1- المركز الوطني الذي تم إنشاؤه ليكون وسيط بين القطاع الخاص والمدارس تحول إلي سبوبة بعد أن اقتصر دوره علي تحصيل 100جنيه عن كل فرصة تدريب يتم تسميتها.

2- الحرب غير المبررة بين الوحدات الإقليمية التابعة للمركز الوطني وبعض الجمعيات الأخري التي دخلت كمقدم خدمة وتوفر فرص تدريبية أكثر من المركز الوطني.

3- الحرب الثانية التي دخلها المركز الوطني والوحدات الإقليمية التابعة له ضد مدارس التعليم المزدوج المنشأة داخل المصانع حتي أن بعض هذة المدارس أغلقت أبوابها.

4- تجاهل العقود الثلاثية للتدريب التي يكون أطرافها الطالب والمصنع ومقدم الخدمة.

5- تجاوز أصحاب المدارس بنود التعاقد علي التدريب سواء في تحر الطالب أو ساعات العمل.

6- اعتماد بعض المصانع علي الطلاب باعتبارهم عمال إنتاج ما يؤدي إلي عدم تنقل الطلاب بين مراحل الإنتاج وتقتصر خبرات الطالب علي المرحلة التي يعتمد عليه فيها صاحب المصنع.

7- التقصير في الإشراف من قبل المدارس ومن قبل الوحدات الإقليمية للتأكد من أن فرص التدريب المقدمة حقيقية.

وحتي يمكن تجاوز كل هذه المشكلات لابد من أن يكون الاتصال مباشر بين المصانع والتربية والتعليم، لضمان وجود فرص تدريبية حقيقية، وتنشئ التربية والتعليم إدارات بالمديريات تكون كل اختصاصاتها توفير الفرص التدريبية ومتابعتها، وتكون هذه الإدارات مستقلة عن إدارة التعليم المزدوج وإدارة التعليم الفني حتي تنتفي المصالح.

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