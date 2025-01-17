معاش صديقي المدير العام وشركة الكهرباء

فتح الله على صديقي، واشترى شقة في عمارة جديدة بمدينة الفيوم، وبعد أن سكن بها عاما كاملا، كان فيه ملتزم بسداد قيمة الممارسة لقسم شرطة الكهرباء بانتظام، خوفا من أن يناله عقاب لو تأخر أو أن تكون إضاءته حرام، وفجأة تأخر أمين الشرطة الذي يقيم الاستهلاك كل 3 أشهر..

فذهب صديقي إلى قسم شرطة الكهرباء يسألهم عن الأمين الذي تأخر عن موعده، قد يكون أصابه مكروه فيشد من أزره ويسانده في محنته، إلا أنهم أخبروه أن التأخير بسبب نظام جديد وضعته وزارة الكهرباء بناء على تعليمات الوزير الجديد.

استفسر صديقي عن النظام فعرف أن أمين الشرطة المكلف بتقدير الاستهلاك سوف يقتحم عليه شقته ويصورها غرفة غرفة حتى يكون التقييم واقعي، فأنفرجت أسارير صديقي لعلها المنجية من التقدير العشوائي الذي كان يطبق وقدره 350 جنيها، وهذا المبلغ كبير بالنسبة إلى قيمة معاشه بالكامل، فصديقي أحيل إلى التقاعد منذ عامين وبلغ معاشه العام الحالي 3500، فقد كان مدير عام..

ويسدد من معاشه كهرباء وغاز ومياه شرب وأدوية شيخوخة ومصاريف أبنائه بالجامعة، المهم أن صديقي انتظر أسبوعا وأتى له أمين شرطة لتصوير الشقة وتقدير الاستهلاك، أنوار الشقة كلها موفرة، ولديه ثلاجة وكفي الله المؤمنين القتال..

وفي اليوم التالي وصلته مطالبة بمبلغ 65 ألف جنيه فروق أحمال تسدد شهريا، بالإضافة إلى 3500 قيمة الاستهلاك الشهري، فوقع من طوله في حالة مغشيا عليه، مصابا بغيبوبة كاملة ومازال تحت الملاحظة.

وبعث لي برسالة يخبرني أن أضع له ميزانية لتصريف معاشه الشهري 3500 ليكفي استهلاك الكهرباء حسب الممارسة 65 ألف جنيه، وأدوية الضغط والسكر وأمراض الشيخوخة 1500 ومصاريف أبناءه بالجامعة، كما طلب ألا تشمل الميزانية بند للطعام فسوف يقضي يومه وأولاده في إحدى الجمعيات الخيرية.

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