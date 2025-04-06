العثور على ساق بشرية طافية بمياه ترعة في الدقهلية

عثر أهالي عزبة القطاوي بكفر بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية على ساق كاملة لجسم إنسان طافية في المياه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي بعزبة القطاوي كفر بهوت مركز نبروه علي ساق كاملة لإنسان طافية في المياه

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نبروه إلي موقع البلاغ ، وتم نقل الجزء البشري إلى ثلاجة مستشفى نبروه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الجثة، وكشف ملابسات الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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