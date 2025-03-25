الثلاثاء 25 مارس 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى

افتتاح معرض المنتجات،
افتتاح معرض المنتجات، فيتو

 افتتح اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم معرض منتجات مدارس التعليم الفنى بالدقهلية 

وذلك بحضور بسيونى محمد بسيونى وكيل المديرية والدكتور أشرف العدل  مدير عام التعليم الفني إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية، صفاء السيد مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمديرية، المهندس عماد فكري مدير التعليم الصناعي، المهندس محمد عيطة مدير التعليم الزراعى الدكتورعلاء سليمان مدير إدارة التعليم المزدوج،ولفيف من قيادات التعليم العام والفني

شاركت في المعرض عدد كبير من المدارس مختلفة التخصصات (صناعى.. زراعى.. فندقى.. تجارى) من جميع الإدارات التعليمية 
 

وأثنى الحضور بالشكر علي المنتجات التي تميزت بالتنوع والإتقان،  وقد أبدي الرشيدي إعجابه بالمعروضات، وأثني على الجهد الكبير المبذول خلال العام الدراسى لإخراج المعرض بهذا الشكل المشرف.

 

في إطار اهتمام القيادة السياسية بمنظومة التعليم الفني وتنمية مهارات طلابه ليستطيعوا مواكبة متطلبات سوق العمل، وتحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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