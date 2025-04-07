دوري أبطال أوروبا، التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ضد ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا، يستضيف آرسنال نظيره ريال مدريد مساء غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد ريال مدريد كالتالي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2024-2025



حارس المرمي: كورتوا

خط الدفاع: جارسيا، روديجر، أسينسيو، فاسكيز

خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، مبابي، رودريجو

تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



حارس المرمي: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، لويس-سكيلي

خط الوسط: بارتي، رايس، أوديجارد

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، ميرينو

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عبور عقبة غريمه أتلتيكو بركلات الترجيح، بينما تأهل آرسنال على حساب آيندهوفن بنتيجة كبيرة.



موعد مباراة آرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



موعد مباراة آرسنال وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 غدا الثلاثاء 8 أبريل 2025 على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة آرسنال أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال ضد ريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين الحكم البوسني عرفان بيليتو لإدارة مباراة آرسنال وريال مدريد،على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويعاون بيليتو كل من: سيناد إبريسيمبيجوفيتش ودافور بيلجو كمساعدين، وميلوش جيجوفيتش حكمًا رابعًا، فيما يقود دانكيرت مهمة تقنية الفيديو، ويعاونه كريستيان دينجيرت.

وسبق للحكم البوسني أن أدار مباراة لريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، وكانت أمام لابيزيج الألماني، في ذهاب دور الـ 16 لموسم 2023/2024، وانتهت بفوز الميرينجي (1-0).



كما أدار الحكم، البالغ من العمر 40 عامًا، مباراتين للجانرز في الدوري الأوروبي، خلال موسمي 2020-2021 و2022-2023، وفي كلتا المناسبتين فاز الفريق اللندني.

وتأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



وجاءت مواجهات دور الثمانية على النحو التالي:



مباريات الذهاب



الثلاثاء 8 أبريل



بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان



آرسنال ضد ريال مدريد



الأربعاء 9 أبريل



برشلونة ضد بوروسيا دورتموند



باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا





مباريات الإياب



الثلاثاء 15 أبريل



بوروسيا دورتموند ضد برشلونة



أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان



الأربعاء 16 أبريل



ريال مدريد ضد آرسنال



إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ





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