عرض مفاجئ من الدوري القطري لضم نجم ريال مدريد

تسعى أندية الدوري القطري، للحصول على خدمات الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

مودريتش مطلوب في الدوري القطري

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تريد قطر تعزيز فرقها وزيادة قوة الدوري المحلي، الذي لا يزال حتى الآن بعيدًا عن مستوى نظيره السعودي".

وأضافت: "يوجد لاعبون إسبان حاليا في الدوري القطري مثل خوسيلو وديفيد جارسيا ورودريجو مورينو وخافي مارتينيز".

وتابعت: "قبل عامين، تلقى مودريتش عرضًا من أهلي جدة بقيمة 80 مليون يورو، لمدة موسمين، لكنه قرر البقاء في ريال مدريد".

وواصلت: "صرح مودريتش بأن أولويته المطلقة هي إنهاء مسيرته في ريال مدريد، كما أنه لا يضع موعدا نهائيا للاعتزال، ويسعى للمشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة، كهدف أخير يمكن أن يكون ختامًا مثاليًا لمسيرته".

واختتمت: "حتى هذه اللحظة، لم يحدث أي تواصل بين مودريتش وريال مدريد، لكن الوضع مشابه جدًا لما حدث بالموسم الماضي، الذي انتهى بتجديد عقده لموسم إضافي".

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