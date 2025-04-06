الأحد 06 أبريل 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم استهداف عنصرين من حزب الله

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

زعم  جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف عنصرين من حزب الله عملا في آلية هندسية بمنطقة زبقين جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان 

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصين استشهدا جراء غارة إسرائيلية على بلدة زبقين جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد،  ذكرت تقارير إعلامية، أن  آليات عسكرية إسرائيلية توغلت قرب بلدة شبعا جنوب لبنان وقامت  بعمليات تجريف ورفع سواتر.

 آليات إسرائيلية تتوغل عند أطراف بلدة شبعا جنوب لبنان

 

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استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وتقدمت جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي محمية بدبابة ميركافا، إلى أطراف بلدة شبعا جنوب لبنان، وتقوم بعملية تجريف ورفع سواتر في المنطقة.

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية إلقاء قذائف مدفعية ومضيئة عند أطراف بلدة حولا، وتعمد إلى ألقاء قنابل مضيئة فوق الموقع الذي استحدثه بين بلدتي حولا ومركبا جنوب لبنان.

 

وألقت مسيرة إسرائيلية  قنبلة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين، فيما استهدف قصف مدفعي أطراف منطقة الوزاني.

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لبنان جيش الإحتلال الإسرائيلي حزب الله

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