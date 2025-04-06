الأحد 06 أبريل 2025
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خارج الحدود

أليات إسرائيلية تتوغل في جنوب لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن  آليات عسكرية إسرائيلية توغلت قرب بلدة شبعا جنوب لبنان وقامت  بعمليات تجريف ورفع سواتر.

 آليات إسرائيلية تتوغل عند أطراف بلدة شبعا جنوب لبنان

 

وتقدمت جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي محمية بدبابة ميركافا، إلى أطراف بلدة شبعا جنوب لبنان، وتقوم بعملية تجريف ورفع سواتر في المنطقة.

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وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية إلقاء قذائف مدفعية ومضيئة عند أطراف بلدة حولا، وتعمد إلى ألقاء قنابل مضيئة فوق الموقع الذي استحدثه بين بلدتي حولا ومركبا جنوب لبنان.

وألقت مسيرة إسرائيلية  قنبلة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين، فيما استهدف قصف مدفعي أطراف منطقة الوزاني.

يأتي ذلك، غداة زيارة أجرتها نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى لبنان التقت خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين، وبحثت الوضع في جنوب لبنان، في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

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لبنان جنوب لبنان مسيرة إسرائيلية

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