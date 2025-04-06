أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

دخلت سلحفاة جالاباجوس عملاقة التاريخ كأكبر أم من هذا النوع المهدد بالانقراض، حيث وضعت 4 صغار في فيلادلفيا وهي بعمر 100 عام تقريبا.

سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

ويمثل هذا الحدث الاستثنائي وفقا لموقع "the post" أول ولادة ناجحة لسلاحف جالاباجوس في تاريخ الحديقة العريق الذي يمتد منذ 150 عاما.

وتواجه جالاباجوس العملاقة خطر الانقراض بسبب الصيد الجائر وتدمير الموائل؛ ما يجعل كل ولادة جديدة حدثا عالميا.

وأصبحت "مامي"، السلحفاة الأنثى التي وصلت إلى الحديقة عام 1932، فجأة أما في شيخوختها بعد تزاوج ناجح مع الذكر "أبرازو"، وهو الآخر من كبار السن في مملكة الزواحف.



وتعد الصغار الأربعة، التي لا يتجاوز وزن الواحد منها وزن بيضة دجاج (70-80 جراما)، بمثابة كنز وراثي ثمين لبرامج الحفاظ على هذا النوع النادر.

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