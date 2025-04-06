الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

سلحفاه
سلحفاه

دخلت سلحفاة جالاباجوس عملاقة التاريخ كأكبر أم من هذا النوع المهدد بالانقراض، حيث وضعت  4  صغار في فيلادلفيا وهي بعمر 100 عام تقريبا.

سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

ويمثل هذا الحدث الاستثنائي وفقا لموقع "the post" أول ولادة ناجحة لسلاحف جالاباجوس في تاريخ الحديقة العريق الذي يمتد منذ 150 عاما.  

وتواجه جالاباجوس العملاقة خطر الانقراض بسبب الصيد الجائر وتدمير الموائل؛ ما يجعل كل ولادة جديدة حدثا عالميا.

txt

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

وأصبحت "مامي"، السلحفاة الأنثى التي وصلت إلى الحديقة عام 1932، فجأة أما في شيخوختها بعد تزاوج ناجح مع الذكر "أبرازو"، وهو الآخر من كبار السن في مملكة الزواحف.


وتعد الصغار الأربعة، التي لا يتجاوز وزن الواحد منها وزن بيضة دجاج (70-80 جراما)، بمثابة كنز وراثي ثمين لبرامج الحفاظ على هذا النوع النادر.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلحفاة سلاحف جالاباجوس الانقراض

مواد متعلقة

التعليم العالي: اكتشاف سلحفاة بحرية نافقة بشاطئ النخيل ونقلها لتحنيطها بمتحف الإسكندرية

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

لماذا يرفض ياسر برهامي التصعيد ضد إسرائيل ردًا على مجازر غزة؟

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

زغلول صيام يكتب عن قصة بند الـ 8 سنوات الحائر: الرئيس مبارك وافق وقال معنديش استثناءات.. وحكاية الوزراء الزملكاوية اللي بيعملوا البند مخصوص عشان الخطيب وحسن حمدي! وموقف لجنة الشباب بالبرلمان!

تفاصيل مكالمة لجنة تخطيط الزمالك مع زيزو

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع تكلفة الاستهلاك بالعدادات الكودية الجديدة

انتقمت لشرفي.. اعترافات المتهم بتقطيع جثة صاحب شركة بالقاهرة الجديدة

علاقة غير شرعية، أمن القاهرة يحل لغز العثور على أشلاء مسن داخل ثلاجة بكمبوند شهير

منوعات

المزيد

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

اخر تطورات سعر القصدير اليوم الاحد

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

حكم صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد العيد.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية