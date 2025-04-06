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مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية  أن ما لا يقل عن 15 شخصا قضوا نحبهم اليوم الأحد جراء العواصف والفيضانات والأعاصير في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة  إلى أن أكبر عدد من الضحايا سُجل في غرب ولاية تينيسي، والباقي في ولايات ميسوري وأركنساس وكنتاكي وإنديانا.

وتعرضت مناطق في ولايتي أركنساس وكنتاكي لأكبر قدر من الأضرار، حيث حذرت الأرصاد الجوية في البلاد من حدوث فيضانات تهدد الحياة يوم الأحد.        

        

تحذير من العواصف والأعاصير في تسع ولايات

وفي وقت سابق، أفادت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية (NWS) أنه لوحظ تحذير من العواصف والأعاصير في تسع ولايات هي أركنساس، لويزيانا، لويزيانا، تكساس، تينيسي، ميسيسيبي، ميسوري، ميسوري، كنتاكي، إلينوي وإنديانا. أما ولايات ألاباما وأوكلاهوما وأوهايو وميشيغان، والتي تقع في اتجاه حركة الأعاصير، فهي مهددة بالرياح القوية والفيضانات.

يذكر أيضا أن خبراء الأرصاد الجوية حذروا في أواخر مارس الماضي من أن سواحل الولايات المتحدة على المحيط الأطلسي قد تشهد موسم أعاصير نشطا وديناميكيا في تكرار محتمل لسلسلة العواصف المدمرة التي ضربت البلاد في العام الماضي.

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العواصف الفيضانات الأعاصير الولايات المتحدة فيضانات

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