حادث "صادم" في مهرجان للموسيقي يودي بحياة شخصين بالمكسيك

لقيَ شخصان مصرعهما بفعل سقوط جزء من ديكور مهرجان موسيقي في مدينة مكسيكو بالمكسيك، على ما أفادت السلطات المحلية التي أمرت بتعليق المهرجان.

سقوط جزء من ديكور مهرجان موسيقي في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك

وأوضحت هيئة الحماية المدنية أن أحد عناصر ديكور مهرجان "أكس سيريمونيا" سقط أثناء نقله بواسطة رافعة. وتوفي الشخصان المصابان في المستشفى.

وبحسب موقع «ارم»، فتحت النيابة العامة تحقيقًا لتحديد المسؤوليات، وأضافت أن ما حصل "كان نتيجة ضعف الرقابة على الإجراءات الوقائية من قبل المنظمين" والبلدية المحلية.

وأمرت السلطات بتعليق المهرجان "إلى حين اتضاح ملابسات الحادث"، لافتة إلى أن المنظمين استخدموا رافعات دون إخطارها سلفًا.

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