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محافظات

تحرير 55 مخالفة تموينية بدمياط (صور)

حملات تموينية مكثفة
حملات تموينية مكثفة بدمياط، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملات رقابية موسعة استهدفت المخابز والأنشطة التموينية والأسواق ومستودعات البوتاجاز، وذلك في إطار خطة المحافظة لتشديد الرقابة وضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحد من المخالفات والغش التجاري، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتعليمات مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين.

 

٥٥ محضرًا تموينيا خلال الحملات 

 

أسفرت الحملات التي جرت أمس الأحد عن تحرير ٥٥ محضرًا متنوعًا شملت قطاعات المخابز والأسواق والمواد البترولية، حيث تم رصد مخالفات في عدد من المخابز تمثلت في نقص الوزن وعدم الإعلان عن قائمة التشغيل وسوء نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى التصرف في كميات من الدقيق المدعم، كما تم ضبط العديد من المخالفات داخل الأسواق تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار وغياب الشهادات الصحية وعدم وجود سجلات تجارية، إلى جانب مخالفات تتعلق بالمخابز السياحية وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية وعدم الإعلان عن نقاط الخبز لدى بعض البدالين التموينيين.

حملات تموينية مكثفة علي الاسواق بدمياط 
حملات تموينية مكثفة علي الاسواق بدمياط 

 

وشملت الحملات كذلك المرور على مستودعات البوتاجاز حيث تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، فيما أكد مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين على استمرار تكثيف الحملات التموينية بكافة مراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لتحقيق الانضباط في الأسواق وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

 

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