الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

تحرير 388 محضرًا خلال حملات تموينية في دمياط

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على الأسواق بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة خلال الفترة من 9 إلى 15 مارس، بهدف تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية، وضبط الأسواق والأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتعليمات  مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط.

 

مخالفات المخابز: 70 محضرًا

أسفرت الحملات عن تحرير 70 محضرًا للمخابز، شملت مخالفات مثل نقص الوزن، عدم الالتزام بالمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود سجل زيارات، عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، التصرف في حصص الدقيق، الامتناع عن سداد المديونية، غلق المخبز بدون إذن، وعدم وجود شهادات صحية في المخابز السياحية.

حملات تموينية علي الاسواق بدمياط
حملات تموينية على الأسواق بدمياط

 

 

مخالفات الأسواق: 312 محضرًا

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 312 محضرًا، تضمنت مخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية، عدم وجود سجل تجاري، عدم إعلان البدالين التموينيين عن الأسعار، عدم الإعلان عن المخازن، عرض لحوم مكشوفة، استخدام أكياس سوداء، تشغيل عمالة بدون شهادات صحية، حيازة سلع مجهولة المصدر، عدم إعلان المخابز السياحية عن الأسعار، وجود مطبوعات غير مرخصة، تصرف البدالين التموينيين في سلع مدعومة، وعرض أغذية بطرق غير صحيحة.

 

مخالفات المواد البترولية: 6 محاضر

كما تم تحرير 6 محاضر في مجال المواد البترولية، جميعها لعدم الإعلان عن أسعار الغاز.

وأكد  مجدي عبد الكريم عامر، وكيل الوزارة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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