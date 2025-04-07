الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وتستمر الحرارة اليوم فى الارتفاع على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:21



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