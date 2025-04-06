الإثنين 07 أبريل 2025
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أخبار مصر

تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة غدا على مناطق من شمال الصعيد والوادى الجديد والصحراء الغربية  مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الإثنين، حار نهارا على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية: كتل هوائية صحراوية تضرب البلاد الأيام المقبلة

ويستمر غدا درجات الحرارة فى الارتفاع على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:21

 

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