الإثنين 07 أبريل 2025
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أخبار مصر

معتدل ليلا وفي الصباح الباكر، حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

تواصل درجات الحرارة اليوم ارتفاعها على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 : 6 درجات مئوية.

حالة الطقس غدا الإثنين 7-4-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا الإثنين، حار نهارا على أغلب الأنحاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد،  والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:21
 

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