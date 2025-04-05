السبت 05 أبريل 2025
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أخبار مصر

بعد ارتفاعها غدا، الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

موعد انخفاض درجات
موعد انخفاض درجات الحرارة، فيتو
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تبدأ غدا درجات الحرارة فى الارتفاع على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة، والذى يبدأ الخميس المقبل بقيم تتراوح من 6:7 درجات مئوية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على المناطق المكشوفة.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 6-4-2028


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، ويسود طقس حار نهارا على
 القاهرة الكبرى وعلى  شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


 ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20
 

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