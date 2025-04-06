وزير خارجية الإمارات يستقبل نظيره الإسرائيلي لبحث العلاقات الثنائية

استقبل وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم في العاصمة "أبو ظبي"، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، لبحث العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين.

وزير الخارجية الإماراتي يستقبل جدعون ساعر

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" جرى خلال لقاء وزير خارجية الإمارات ونظيره الإسرائيلي، بحث مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها، لا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، كما تطرقا إلى الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، خلال اللقاء، أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددًا على دعم بلاده للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حماية المدنيين كافة وتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

كما جدد الشيخ عبدالله بن زايد، التأكيد على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، وضرورة العمل من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتضافر جهود المجتمع الدولي لتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

وزير خارجية الإمارات يبحث أوضاع غزة مع نظيره الإسرائيلي

وأشار الوزير الإماراتي، إلى أن الأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة والتي تتطلب بذل كل الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الملحة على نحو آمن ومستدام ومن دون عراقيل.

وأكد على مواقف دولة الإمارات الأخوية التاريخية الراسخة تجاه الشعب الفلسطيني، مشددًا على التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، والتي لن تدخر جهدًا في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم بما يلبي احتياجاتهم.

لافتا، إلى أن الأولوية الملحة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للتطرف والكراهية والعنصرية، والعمل الدولي الجماعي من أجل نشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة التي تشكل ركائز أساسية لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة ومزدهرة.

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