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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخين باليستيين من ‎اليمن باتجاه إسرائيل

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

 أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم السبت، برصد إطلاق صاروخين باليستيين من ‎اليمن باتجاه إسرائيل الليلة الماضية وصباح اليوم.

 

البنتاجون يعترف بفشل عملياته العسكرية فى تدمير ترسانة الحوثيين

 نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير، أمس الجمعة، عن مسؤولين في الكونجرس قولهم ان الجيش الأمريكي فشل في تدمير ترسانة الحوثي.

 

تأثير هجمات الجيش الأمريكي على جماعة  الحوثي

وقال مساعدين في الكونجرس،  إن "مسؤولي البنتاجون أقروا، خلال جلسات إحاطة مغلقة في الأيام الأخيرة، بأنه لم يحرز سوى نجاح محدود في تدمير ترسانة الحوثيين الضخمة من الصواريخ والطائرات المسيرة وقاذفات الصواريخ، الموجودة  معظمها تحت الأرض".

وأضاف المسؤولون الذين اطلعوا على مذكرات تقييم سرية بشأن الأضرار، أن "القصف كان أعنف من الغارات التي شنتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وأكبر بكثير مما أعلنت عنه وزارة الدفاع".

وأوضح المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن "مسلحي الحوثيين عززوا العديد من مخابئهم ومواقعهم المستهدفة الأخرى، ما أحبط قدرة الأمريكيين على تعطيل هجمات الجماعة الصاروخية على السفن التجارية في البحر الأحمر".

وفي غضون 3 أسابيع فقط، استخدم البنتاجون ذخائر بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والموظفين الهائلة لنشر حاملتي طائرات، وقاذفات B-2 إضافية، وطائرات مقاتلة، بالإضافة إلى منظومات دفاعات جوي طراز "باتريوت" و"ثاد" في الشرق الأوسط، وفقًا للمسؤولين.

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جيش الاحتلال اليمن إسرائيل الجيش الأمريكي ترسانة الحوثي جماعة الحوثى

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