مواطن للسيسي خلال جولته بخان الخليلي: ربنا يحميك وينصرك، والرئيس يرد (فيديو)

صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المواطنين خلال جولته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمنطقة خان الخليلي بالقاهرة.

مواطن يدعو للرئيس السيسي بالنصر

وتوجه أحد المواطنين، إلى الله بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت أنظار الرئيس الفرنسي ماكرون، قائلا: "ربنا يحميك وينصرك على من يعاديك"، ليرد الرئيس: "متشكر".

وتناول الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي وجبة عشاء على أنغام الموسيقى المصرية الشرقية وخاصة آلة العود الشرقي.

واصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي في جولة بشوارع خان الخليلي بالقاهرة.



والتقط عدد من المصريين صور السلفي مع الرئيسان وسط هتافات “بنحبك يا ريس.. بنحبك يا سيسي”. كما قام الرئيسان بتحية المصريين المتواجدين في شوارع القاهرة.

كما اصطحب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي داخل أحد المطاعم الكبرى بخان الخليلي، كما قام الرئيس الفرنسي بتحية المصريين.

كما اصطحب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي داخل أحد مطاعم الكباب الشهيرة بخان الخليلي لتناول عشاء مصري خالص.

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