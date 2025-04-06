الإثنين 07 أبريل 2025
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أخبار مصر

عشاء مصري خاص، السيسي يصطحب ماكرون داخل مطعم كباب بمنطقة الحسين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي في جولة بشوارع خان الخليلي بالقاهرة.

والتقط عدد من المصريين صور السيلفي مع الرئيسين وسط هتافات “بنحبك يا ريس.. بنحبك يا سيسي”. كما قام الرئيسان بتحية المصريين المتواجدين في شوارع القاهرة.

كما اصطحب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي داخل أحد المطاعم الكبرى بخان الخليلي، كما قام الرئيس الفرنسي بتحية المصريين.

كما اصطحب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي داخل أحد مطاعم الكباب الشهيرة بخان الخليلي لتناول عشاء مصري خالص.

واستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصري الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح غد الإثنين.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي خان الخليلي

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