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حوادث

حبس المتهم بغسل 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 4 أيام

حبس متهم بغسيل أموال
حبس متهم بغسيل أموال 4 أيام، فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس المتهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وجار التحقيق معه في الاتهامات الموجه له  ومنها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول علي أمواله.

وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق ربح الغير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

 

 

 

وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  31 مليون جنية

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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نيابة الأموال العامة الأسلحة النارية والمواد المخدرة الاتجار بالأسلحة

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