الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

حبس سيدة أعمال و3 متهمين آخرين بتهمة الاستيلاء على 260 مليون جنيه من شركات كبرى

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس سيدة أعمال و3 متهمين آخرين وذلك بتهمة، تمكنها بمعاونة المتهمين من الاستيلاء على أكثر من 260 مليون جنيه من عدد من الشركات الكبرى، عبر تأسيس شركة وهمية والاعتماد على مستندات مزورة لإتمام عمليات النصب.

 

وتواصل النيابة العامة استجواب المتهمين وضبط باقي أفراد الشبكة، وسط ترجيحات بأن تكون هناك ضحايا جدد لم يُبلغوا عن وقائعهم بعد.
كما تم التحفظ على ممتلكات المتهمين لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسار القانوني للأموال المستولى عليها.

ووفقًا لما كشفته الأجهزة الأمنية، فإن المتهمة الرئيسية أنشأت واجهة مزيفة لشركة متخصصة في توريد المواد البترولية وصيانة المعدات الصناعية، وأوهمت من خلالها أكثر من 50 شركة شهيرة، بالتعامل مع كيان غير موجود على أرض الواقع.

واعتمدت الشبكة على عقود وهمية وفواتير غير حقيقية وسجلات تجارية مزيفة، لإقناع الضحايا بجدية نشاطهم، ما أسفر عن الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة.

أشارت التحقيقات إلى أن جزءًا كبيرًا من الأموال المستولى عليها جرى تحويلها خارج البلاد باستخدام آليات معقدة لغسل الأموال، بينما استُخدم جزء آخر في شراء عقارات وسيارات فاخرة داخل مصر لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.

داهمت قوات الأمن مقر الشركة الوهمية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، حيث تم ضبط المتهمة الرئيسية واثنين من شركائها، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المتهم الرابع الذي تمكن من الهرب قبل تنفيذ المداهمة.

 

خلال عملية التفتيش، تم العثور على وثائق مزورة وأجهزة كمبيوتر، تحتوي على قاعدة بيانات ضخمة توثق كافة عمليات التحايل التي جرت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية.


 

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نيابة الأموال العامة النيابة العامة الأجهزة الأمنية

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