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حوادث

استعجال تفريغ هاتفي متهمين بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية بالقليوبية

حبس متهمين،فيتو
حبس متهمين،فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال تفريغ هواتف ومحادثات شخصين بالقليوبية لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية؛ بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" ومشغولات ذهبية"من متحصلات نشاطهما الإجرامى"  عدد من الهواتف المحمولة - جهاز لاب توب " بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"، وكذا عدد من بطاقات الدفع إلكترونى.

 

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

 

 

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