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خارج الحدود

عودة السودانيين من مصر، تكدس على الحدود واستغاثة بالسلطات لتسهيل العبور (فيديو)

معبر أرقين، فيتو
معبر أرقين، فيتو

 عودة السودانيين، شهد معبر أرقين الحدودى بين مصر والسودان، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، تكدسا للسودانيين العائدين من المحافظات المصرية إلى وطنهم، بعد استقرار الأوضاع نتيجة تمكن الجيش السوداني من طرد مليشيا الدعم السريع فى العاصمة "الخرطوم" واسترداد القصر الجمهوري.

تكدس للسودانيين عند معبر أرقين

وشهدت الحدود  دخول عشرات الحافلات السودانية إلى مصر لـ اعادة السودانيين إلى وطنهم من موقف كركر بمحافظة أسوان.

وطالب العائدون من السفارة السودانية التدخل لفك الاختناق في معبر أرقين، وضرورة فتح بقية المعابر، والعمل على إيجاد حلول لمشاكل المخالفين واستخراج وثائق السفر الإضطرارية.

الرحلات الجماعية للعائدين إلى السودان

واكد ابوعبيدة ميرغني برهان، المدير التنفيذي لمحلية حلفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، انه اجرى اتصالات مكثفة مع غرفة النقل لتوفير البصات لإجلاء العالقين وتم تحريك عدد ١٣ من الحافلات لنقل القادمين الى وجهتهم مناشدا الجهات المبادرة للرحلات الجماعية للعائدين إلى السودان ضرورة احكام التنسيق مسبقًا وبصورة جماعية مع وكلاء شركات النقل لتوفير مركبات تقلهم حتى وجهاتهم النهائية لتفادي مثل هذه العوائق في ظل شح الخدمات والمرافق في المعابر البرية.

واوضح ان عطلة العيد حالت دون تواجد حافلات نقل الركاب في معبرأرقين، ومتوقع انتظام الرحلات وتوفر المركبات لاستقبال العائدين في جميع المعابر بوادي حلفا خلال اليومين، مناشدا أصحاب شركات النقل والحافلات التوجه الى نقل القادمين بمعبر ارقين اليوم والأيام القادمة.

وقال حسن الأمين عضو غرفة النقل في أرقين، أنه تم توفير عدد من الحافلات اليوم مدفوعة القيمة إلى جانب شاحنات لنقل السودانيين القادمين من مصر الى وجهتهم او دنقلا لمواصلة الرحلة.

وصول 80 حافلة غدا لنقل العائدين من مصر

وأشار الى وصول يوم غد الاثنين مايقارب ٨٠ حافلة  للعائدين حسب التواصل مع الجهات المعنية للرحلات الجماعية، مناشدا اصحاب البصات التواجد في معبر ارقين لاستقبال الحركة المتزايدة في اوساط العائدين من مختلف محافظات مصر الشقيقة. 

عودة السودانيين، فيتو
عودة السودانيين، فيتو

على،صعيد متصل شهدت مدينة ابوسمبل انفراجا ملحوظا اليوم وكشف مصدر مسؤول في جوازات القنصلية السودانية بإسوان ان تكدس العائدين في الكتيبة بسبب عطلة عيد الفطر وسط العاملين بالعبارة وسائقي البصات السفرية المصرية وان اعداد البصات السودانية المتواجدة غير كافية بإسوان وان معبر ارقين يستقبل من لديهم جواز سفر من العائدين.

 

وعلي صعيد آخر استقبل معبر اشكيت أمس السبت، حوالي ٧٠ حافلة يقلون العائدين ويتم تسفيرهم بمدينة حلفا بشكل منتظم إلى وجهتهم النهائية.

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