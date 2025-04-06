لاعب يعتدي على زميله بمقاعد البدلاء خلال مباراة في الدوري الإسباني (فيديو)

شهدت مباراة بلد الوليد وخيتافي في الدوري الإسباني، واقعة غريبة، باعتداء لاعب على زميله على مقاعد البدلاء.

وهبط نادي بلد الوليد، إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، بعد الخسارة من خيتافي برباعية نظيفة، وهو ما تسبب في حالة توتر بين اللاعبين، لتظهر الإعادة التلفزيونية اعتداء اللاعب لويس بيريز على زميله لاتاسا، وتوجيه بعض اللكمات في ذراع الأخير، مع بعض الإهانات اللفظية.

في الشوط الثاني وعندما كانت النتيجة 3-0 لـ خيتافي، وجه لويس بيريز بعض اللكمات على ذراع زميله لاتاسا، مع توجيه بعض الإهانات اللفظية، في ظل تدخل زميلهما الثالث كوميرت الذي كان يجلس بينهما، لمنع تصعيد الموقف، فيما لم يرد لاتاسا على ما كان يتعرض له من زميله.

Luis Pérez intentando golpear a Latasa. No puede ser jugador del Real Valladolid ni un minuto más. pic.twitter.com/KsCPWKffH9 — Samu Galicia (@samugalicia) April 6, 2025

ويحتل بلد الوليد يحتل المركز الأخير بالدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ألافيس، صاحب المركز السابع عشر وهو المركز الناجي من الهبوط.

أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

فيما اقتنص فريق أتلتيكو مدريد، فوزا قاتل أمام نظيره إشبيلية بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024 – 2025.

وسجل لوسين أوجوم هدف التقدم لصالح إشبيلية في الدقيقة 7، ثم تعادل أتليتكو مدريد عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وسجل بابلو باريوس هدف فوز اتلتيكو مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.



تشكيل أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: لينجليت، أزبيلكويتا، مولينا، لي نورماند.

خط الوسط: جالاجير، باريوس، يورينتي.

خط الهجوم: سيميوني، جريزمان، وألفاريز.



تشكيل إشبيلية ضد أتليتكو مدريد



ترتيب أتليتكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد فريق إشبيلية في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

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