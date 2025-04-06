الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وإشبيلية يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق أتلتيكو مدريد، مع إشبيلية بالتعادل 1/1، في المباراة التي تقام بينهم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024 – 2025.

وسجل لوسين أوجوم هدف التقدم لصالح إشبيلية في الدقيقة 7، ثم تعادل أتليتكو مدريد عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.



تشكيل أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية



حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: لينجليت، أزبيلكويتا، مولينا، لي نورماند.

خط الوسط: جالاجير، باريوس، يورينتي.

خط الهجوم: سيميوني، جريزمان، وألفاريز.



تشكيل إشبيلية ضد أتليتكو مدريد



ترتيب أتليتكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة 30، برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد فريق إشبيلية في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة، ويتصدر برشلونة برصيد 63 نقطة.

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