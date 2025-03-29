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رياضة

ريال سوسيداد يفوز على بلد الوليد 2-1 في الدوري الإسباني

ريال سوسيداد، فيتو
ريال سوسيداد، فيتو

فاز فريق ريال سوسيداد على نظيره بلد الوليد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنويتا ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

أهداف ريال سوسيداد وبلد الوليد

جاءت ثنائية ريال سوسيداد عن طريق ميكيل اويارزابال في الدقيقة 22، وسيرجيو جوميز في الدقيقة 67، فيما جاء هدف بلد الوليد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة عن طريق لاتاسا.

ترتيب ريال سوسيداد وبلد الوليد 

بهذه النتيجة يحتل ريال سوسيداد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، فيما يحتل بلد الوليد المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

 

مباراة ريال مدريد وليجانيس 

وفي القمة الجولة يلتقي فريق ريال مدريد، مساء اليوم السبت، مع نظيره ليجانيس على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.
 

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ليجانيس 


تذاع مباراة ريال مدريد أمام ليجانيس في الليجا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، في حين أن ليجانيس لديه 27 نقطة حيث يحتل المركز الثامن عشر في جدول البطولة.

وفاز ريال مدريد على ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما في الدور الأول من الموسم الحالي من الليجا.

 

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ليجانيس على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة 29.

 

قائمة ريال مدريد ضد ليجانيس 


في حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

في خط الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، دييجو أجوادو.=


في خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

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