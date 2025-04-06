كين وليفاندوفسكي يهددان صدارة محمد صلاح لجائزة الحذاء الذهبي

واصل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، مطاردة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، على صدارة ترتيب جائزة الحذاء الذهبي، بعدما سجل هدفا في فوز الفريق البافاري أمام أوجسبورج، 3 / 1 ضمن الجولة 28 من الدوري الألماني.

وتقدم أوجسبورج بهدف عن طريق جيانوليس في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل جمال موسيالا في الدقيقة 42، وسجل هاري كين الهدف الثاني في المباراة عند الدقيقة 60، قبل أن يختتم بايرن أهداف المباراة عن طريق ماتسيما في الدقيقة 90+3.

هاري كين نجح في التسجيل في الجولة الحالية ضد أوجسبورج، بينما فشل محمد صلاح في تسجيل أهداف خلال مباراة ليفربول وفولهام، التي انتهت بهزيمة الريدز في الدوري الإنجليزي، ليرفع المهاجم الإنجليزي رصيده إلى 23 هدفا في المركز الثالث خلف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة صاحب المركز الثاني بـ25 هدفا، ومحمد صلاح المتصدر بـ27 هدفا.

جائزة الحذاء الذهبي

وتعتمد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي على عدد الأهداف المسجلة فقط في الدوريات الوطنية، مع استثناء المسابقات الأخرى سواءً الكؤوس المحلية أو القارية، حيث يساوي الهدف نقطتين في الدوريات الخمسة الكبرى الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي والألماني، فيما يعادل 1.5 نقطة في الدوريات الأدنى ثم ينخفض إلى نقطة وحيدة في بعض المسابقات المحلية الأخرى.

ولم يسبق أن فاز أي لاعب مصري بجائزة الحذاء الذهبي، التي يتصدرها في الموسم الحالي محمد صلاح، الذي كان قريبا من التتويج بالجائزة في موسم 2017-18، عندما أحرز 32 هدفا في الدوري الإنجليزي أقل بهدفين من الفائز ليونيل ميسي.

كما يتواجد في القائمة في الموسم الحالي عمر مموش مهاجم منتخب مصر ومانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يحتل المركز العاشر.

ترتيب جائزة الحذاء الذهبي

وجاء ترتيب اللاعبين في صراع الحذاء الذهبي كالتالي:

1- محمد صلاح مع ليفربول: 27 هدفا (54 نقطة).

2- روبرت ليفاندوفسكي: 25 هدفا (50 نقطة).

3- هاري كين مع بايرن ميونخ: 23 هدفا (46 نقطة).

4- فيكتور جيوكيرس مع سبورتينج لشبونة: 30 هدفا (45 نقطة).

5- كيليان مبابي مع ريال مدريد: 22 هدفا (44 نقطة).

6- ماتيو ريتيجي مع أتالانتا: 22 هدفا (44 نقطة).

7- عثمان ديمبيلي مع باريس: 21 هدفا (42 نقطة).

8- إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي: 21 هدفًا (42 نقطة).

9- ميكا بيريث مع موناكو وشتورم جراتس: 23 هدفا (40.5 نقطة).

10- عمر مرموش مع فرانكفورت ومانشستر سيتي: 20 هدفا (40 نقطة).

سلوت يعلق على غياب محمد صلاح عن التسجيل في 4 مباريات متتالية

فيما علق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على سقوط فريقه المفاجئ ضد فولهام في البريميرليج، اليوم الأحد.

وتلقى ليفربول خسارة غير متوقعة على يد مضيفه فولهام، بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثامن، وتجمد رصيد ليفربول عند 73 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن آرسنال الوصيف.

تصريحات سلوت عن خسارة ليفربول أمام فولهام

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "كانت فترة صعبة، استمرت 14 دقيقة (استقبلت شباكنا ثلاثة أهداف)، بصرف النظر عن جودة فولهام في الثلث الهجومي. أخطاؤنا هي السبب الرئيسي".

وأضاف: "بشكل عام، لا نرتكب الكثير من هذه الأخطاء، ناهيك عن ثلاثة في مباراة واحدة".

وأردف: "كان أداؤنا في الشوط الثاني أفضل بكثير، لكن من الصعب الفوز بمباراة بهذا المستوى إذا استقبلنا ثلاثة أهداف في الشوط الأول".

وتابع: "للأسف، افتقرنا إلى الوقت في النهاية لتسجيل الهدف الثالث. الناس يريدون صنع القصص، وهذا هو عملهم".

واسترسل: "تجد العديد من الفرق صعوبة في مواجهة فولهام، قدمنا أداء رائعا في الشوط الثاني، أتيحت لنا فرص، لكننا في النهاية افتقرنا إلى الوقت".

وأكمل: "نادرا ما نستقبل ثلاثة أهداف، فما بالك في مباراة واحدة أو 15 دقيقة، كان بإمكاننا تجنب ذلك، سجلنا هدفًا جيدًا، لكن باستثناء ذلك، كان أداؤنا في الشوط الثاني أقرب إلى أدائنا المعتاد".

وواصل: "استقبال ثلاثة أهداف بهذه الطريقة لا يتوافق مع معايير ليفربول، كنا نخلق الفرص تلو الأخرى (مع اقتراب نهاية المباراة)".

واسترسل: "في النهاية، لم يكن لدينا الوقت الكافي لتعويض الأخطاء الثلاثة التي ارتكبناها في الشوط الأول".

مدرب ليفربول يتحدث عن غياب محمد صلاح عن التهديف

وعن عدم تسجيل محمد صلاح في أربع مباريات متتالية، قال: "ربما عليه أن يعتبر ذلك إطراءً (لحديث الناس عنه)، لأن أرقامه لم تكن طبيعية (عندما كان يسجل)".

وأردف: "الشيء الجيد في محمد صلاح هو أنه يعرف جيدًا موهبته. سيعود صلاح للمشاركة مجددًا، لا أشعر بالقلق حيال ذلك".

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