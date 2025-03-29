هاري كين يتفوق على هجوم سانت باولي قبل مواجهة الليلة

يستضيف بايرن ميونخ نظيره سانت باولي على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الألماني.

كين يتفوق على هجوم سانت باولي

يملك سانت باولي أضعف خط هجوم في الدوري حيث لم يسجل سوى 20 هدفًا، في الوقت الذي سجل فيه هاري كين، مهاجم بايرن 21 هدفًا.

ولم يستقبل سانت باولي سوى 30 هدفًا، ليملك بالتالي ثالث أقوى خط دفاع في الدوري الألماني هذا الموسم خلف بايرن (24) وماينز (28).



والأكثر من ذلك أن سانت باولي ثاني أقل الفرق التي سمحت بمحاولات على مرماها خلف البايرن.

وسيمثل دفاع سانت باولي اختبارًا جيدًا لخط هجوم العملاق البافاري الأقوى في البوندسليجا هذا الموسم برصيد 75 هدفًا.

نجح كين في التسجيل أمام 18 من أصل 19 فريقًا واجههم في البوندسليجا، ويبقى سانت باولي الفريق الوحيد الذي لم يسجل أمامه.

ويبقى ميروسلاف كلوزه اللاعب الوحيد الذي واجه فرق أكثر من كين في الدوري الألماني ونجح في التسجيل أمامهم جميعًا، وذلك بواقع 28 فريقًا.

بايرن ميونخ وأفضلية أمام الفرق الصاعدة

ويملك البايرن أفضلية واضحة على أرضه أمام الفرق الصاعدة حديثًا إلى البوندسليجا، حيث حقق الفوز في آخر 8 مباريات على التوالي أمامهم بمجموع نتائج (43-7).

وآخر مرة فقد فيها بايرن ميونخ نقاط على ملعب أليانز أرينا أمام أحد الفرق الصاعدة حديثًا، كان بالتعادل (3-3) أمام أرمينيا بيلفيلد في شهر شباط /فبراير من عام 2021.

ويقف التاريخ الحديث إلى جوار البايرن الذي فاز بـ8 من آخر 9 مواجهات خاضها في جميع المسابقات أمام سانت باولي.

وتلقى البايرن هزيمة واحدة في تلك الفترة تعود إلى فبراير 2002 بنتيجة (1-2)، علما بأن البافاري حسم لقاء الدور الأول هذا الموسم بهدف دون رد.

وبشكل عام خسر البايرن مرة واحدة في 8 مباريات خاضها على أرضه أمام سانت باولي، محققًا 6 انتصارات وتعادل، وأتت تلك الخسارة منذ 34 عامًا بهدف دون رد في مارس 1991.

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