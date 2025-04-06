أخبار مصر اليوم: حقيقة إزالة مباني بوسط البلد ضمن خطة التطوير.. تفاصيل المسابقة العالمية الـ 32 للقرآن الكريم.. جهود الدولة في تطوير قطاع النقل وتوطين الصناعة

أخبار مصر اليوم: نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

استهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم المسابقة العالمية الثانية والثلاثين لعام ( 1447هـ - 2025/ 2026م) في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الاثنين ليسود طقس حار على أغلب الأنحاء، وعلى السواحل الغربية والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، حيث سيعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح الإثنين، وأعلن قصر الإليزيه أن قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية، ستعقد في اليوم نفسه في القاهرة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، غلق فرعين لعيادات "كيور كلينك" المتخصصة في العلاج بالأكسجين النشط، الكائنتين في منطقتي مدينة نصر بمحافظة القاهرة والمهندسين بمحافظة الجيزة، لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص، وذلك بالتعاون مع إدارتي العلاج الحر بمحافظتي القاهرة والجيزة، وهيئة الدواء المصرية.

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الحكومة بدأت في وضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة من خلال العمل على توفير تلك المباني وطرحها للاستثمار السياحي في ظل الطلب المتزايد على الغرف الفندقية بتلك المنطقة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المختلفة لمشروع "الدلتا الجديدة"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور بهاء غنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، وعدد من المسئولين المعنيين.

انتظمت الدراسة بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهدت القاعات والمدرجات والمعامل حضورًا طلابيًا مكثفًا والتزامًا تامًا من أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية، مع بداية انطلاق الدراسة وعودة الطلاب.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع "هنري بوبار"، رئيس مجلس إدارة شركة "ألستوم الفرنسية العالمية"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.

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