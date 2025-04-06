الأحد 06 أبريل 2025
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انتظام الدراسة بجامعة الأزهر للوجه القبلي بعد إجازة عيد الفطر

انتظام الدراسة بفرع
انتظام الدراسة بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي
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انتظمت الدراسة بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهدت القاعات والمدرجات والمعامل حضورًا طلابيًا مكثفًا والتزامًا تامًا من أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية، مع بداية انطلاق الدراسة وعودة الطلاب.

انتظام الدراسة بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي

وأشاد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، بالانضباط والانتظام بكافة كليات الفرع، مؤكدًا أن جميع الكليات استأنفت عملها وفق الخطة الزمنية المعتمدة، من إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة،مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة عالية.

كما وجه نائب رئيس الجامعة التهنئة لجميع منسوبي الفرع كافة من السادة العمداء والسادة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلاب والطالبات بمناسبة عيد الفطر، معربًا عن تقديره للجهود الاستثنائية التي بذلها العاملون بالجامعة لضمان نجاح العام الدراسي.

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