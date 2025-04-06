زيارة ماكرون لمصر، لماذا تراهن باريس على قطاع النقل المصري؟

قراءة في خريطة الاستثمارات الفرنسية

في زيارة رسمية تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، لتفقد عدد من المشروعات العملاقة المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها مشروعات النقل الجماعي الأخضر، والسكك الحديدية، وتوطين صناعة الوحدات المتحركة.

الرئيس الفرنسي يتفقد مشروعات نقل مصرية فرنسية عملاقة

تأتي زيارة ماكرون في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه قطاع النقل في مصر طفرة كبرى بدعم من الشراكات الفرنسية، خاصة في مشروعات مترو الأنفاق، القطار الكهربائي، وتطوير السكك الحديدية، ضمن رؤية مصر 2030 للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

"ألستوم" الفرنسية.. بوابة نقل متقدمة من باريس إلى القاهرة

ومن المنتظر أن تشمل جولة الرئيس الفرنسي تفقد مشروعات شركة "ألستوم" الفرنسية، التي تتصدر مشهد التعاون في مجال النقل الحديث داخل مصر، حيث تعمل على إنشاء مجمع صناعي ضخم لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – مونوريل – قطار سريع – ترام LRT)، بما يسهم في توطين صناعة النقل بمصر.

تشغيل مترو الخط الثالث والقطار الكهربائي يعكس الشراكة الاستراتيجية

تعد مشاريع مترو الخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيف LRT أبرز ثمار التعاون المصري الفرنسي، حيث تتولى شركة RATP الفرنسية تشغيل هذه المرافق الحيوية، وفق أنظمة التشغيل العالمية للحفاظ على جودة الخدمة وتحقيق استدامة النقل الجماعي.

وخلال زيارة ماكرون، من المنتظر استعراض ما تم إنجازه في الخط الثالث للمترو، الذي يمتد بطول 41.2 كم ويشمل 34 محطة، ويُعد من أهم محاور التنقل الحديثة بالعاصمة.

زيارة ماكرون تدعم خطوات توطين صناعة النقل في مصر

يتوافق توقيت الزيارة مع ما أعلنته وزارة النقل الفريق مهندس كامل الوزير، من خطة طموحة لتنفيذ مصنعين لتوطين صناعة الوحدات المتحركة داخل مصر، بالشراكة مع "ألستوم"، بما يدعم توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

إشادة فرنسية بإنجازات النقل في مصر

وتعكس زيارة ماكرون تقدير الجانب الفرنسي لما تشهده مصر من تطوير غير مسبوق في البنية التحتية للنقل، حيث أكد السفير الفرنسي بالقاهرة في وقت سابق أن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بالمشروعات المشتركة في مترو الأنفاق، المونوريل، ميناء الإسكندرية، والنقل البحري.

الموانئ والنقل البحري على أجندة الزيارة

ومن المتوقع أن تشمل زيارة ماكرون ملف النقل البحري أيضًا، خاصة مشروع محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة النقل وشركة CMA CGM الفرنسية، في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

ماكرون والسيسي.. شراكة اقتصادية تعزز التنمية المستدامة

تعكس زيارة الرئيس الفرنسي مستوى التنسيق العالي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، خاصة في ملفات النقل المستدام، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، ضمن رؤية تقوم على تحقيق تنمية شاملة، تعود بالنفع على الشعبين المصري والفرنسي، وتعزز من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري.

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