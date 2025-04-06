الأحد 06 أبريل 2025
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السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات شركة ألستوم الفرنسية في مصر.. الرئيس يوجه بالانتهاء من تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.. وتحقيق رؤية الدولة بتطوير قطاع النقل وتوطين الصناعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع "هنري بوبار"، رئيس مجلس إدارة شركة "ألستوم الفرنسية العالمية"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.

السيسي يتابع الجهود المبذولة لتوطين صناعات السكك الحديدية في مصر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراضًا للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الشركة الفرنسية في مصر بمجالات النقل المختلفة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوطين صناعات السكك الحديدية في مصر، كما تمت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء مجمع "ألستوم" الصناعي بمدينة برج العرب، والذي سيضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والثاني لإنتاج الوحدات المتحركة بمختلف أنواعها، مما يسهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا.

السيسي يتابع تطورات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول أيضًا متابعة تطورات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في إطار التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، وإستكمال شبكة المترو لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمباحثات الجارية بشأن إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل بشرق وغرب النيل.

السيسي يوجه بضرورة الإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المذكورة وفق الجداول الزمنية المحددة

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد شدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المذكورة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق رؤية الدولة في تطوير قطاع النقل وتوطين الصناعة.
 

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السيسي يتابع عددًا من مشروعات ألستوم الفرنسية بمجالات النقل في مصر

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