السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

الخريطة الكاملة لرحلات القطار الكهربائي ومترو الأنفاق خلال عيد الفطر المبارك.. موعد تلاقي قطارات الخطين الأول والثاني مع الخط الثالث.. والقطار الخفيف يعمل حتى منتصف الليل

قطار العاصمة، فيتو
قطار العاصمة، فيتو

أنهت وزارة النقل اجراءات التنسيق بين كافة وسائل النقل لتقديم أعلى خدمة للركاب خلال عيد الفطر المبارك من خلال الربط والتنسيق بين مواعيد وسائل النقل بما يقدم اعلى خدمة وافضل جودة للركاب على مدار الساعة 

 

القطار الكهربائى 

 

 أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث والقطار الكهربائي مواعيد تشغيل القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية خلال عيد الفطر المبارك.

وأكدت استمرار العمل بمواعيد رمضان خلال إجازة العيد بقطار العاصمة من 6 صباحًا حتى 12 منتصف الليل.

وأوضحت الشركة أنه ابتداءً من 10:30 مساءً، ستتجه جميع الرحلات من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة.

خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2025 م  داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف ( LRT). 
 

 

و أشارت الوزارة في بيانها إلى تعديل مواعيد التشغيل تيسيرًا على جمهور الركاب خلال أيام العطلة الرسمية التي اعتمدها رئاسة مجلس الوزراء وذلك كالتالي:


أولًا: الخط الأول والثاني للمترو 


-  بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات ( حلوان - المرج الجديدة ) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحًا ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.
-  بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات ( شبرا الخيمة - المنيب ) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من المحطتين الساعة ١٢:٤٠ صباحًا. 
- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل. 
- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.
- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.
- آخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو الساعة ١٢:٢٠ صباحًا. 
- علمًا بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط. 
*حيث يشمل جدول التشغيل إجمالي عدد رحلات للخطين الأول والثاني للمترو تقدر بـ "942" رحلة يوميًا بمعدل "450" رحلة بالخط الأول للمترو من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة و"492" رحلة بالخط الثاني للمترو من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب. 

 


ثانيًا: الخط الثالث للمترو 


* قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة     5:15  صباحًا.
* قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه روض الفرج الساعة     5:20  صباحًا.
* قيام أول قطار من روض الفرج إتجاه عدلي منصور الساعة     5:15  صباحًا. 
* قيام أول قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلي منصور الساعة   5:15   صباحًا.
* قيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة   00:06   صباحًا.
* قيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه روض الفرج الساعة    00:02   صباحًا.
* قيام آخر قطار من روض الفرج إتجاه عدلي منصور الساعة   00:26    صباحًا.
* قيام آخر قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلي منصور الساعة   00:23   صباحًا.
* إنتهاء الربط مع الخط الأول في محطة ناصر إتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:45 صباحًا     وإتجاه روض الفرج الساعة 00:40  صباحًا.
* إنتهاء الربط مع الخط الثاني في محطة العتبة إتجاه جامعة القاهرة الساعة  00:45  صباحًا  وإتجاه روض الفرج الساعة   00:40   صباحًا.
*إجمالي عدد رحلات الخط الثالث للمترو هو "419" رحلة يوميًا.


ثالثًا: القطار الكهربائي الخفيف (LRT)


*قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه الفنون والثقافة في تمام الساعة    6:00    صباحًا.
*قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) في تمام الساعة    6:15   صباحًا.
*قيام أول قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة    6:05   صباحًا.
*قيام أول قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة) اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 7:03 صباحًا.
*قيام أول قطار من محطة بدر  اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة      6:11   صباحًا.
*قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه الفنون والثقافة في تمام الساعة      11:00   مساءً.
*قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه بدر في تمام الساعة      11:30   مساءً.
*قيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة      11:05   مساءً.
*قيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه بدر في تمام الساعة       11:37   مساءً.
*قيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة ) اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة   11:03  مساءً.
*قيام آخر  قطار من محطة بدر اتجاه عدلي منصور  في تمام الساعة   11:27 مساءً.
*إجمالي عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف ( LRT) هو "143" رحلة يوميًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخط الثالث للمترو الهيئة القومية للأنفاق استقبال عيد الفطر المبارك الخطين الأول والثانى الخط الثاني للمترو الشركة المشغلة للخط الثالث

الأكثر قراءة

تعذر رؤية هلال شوال فى سماء حلوان (فيديو وصور)

رئيس الوزراء يقرر مد إجازة عيد الفطر حتى 2 أبريل

أحمد حجازي يسخر من حسام حسن بعد تصريحاته المثيرة

استطلاع هلال شوال من مرصد حلوان (بث مباشر)

مدحت العدل يرد على تصريحات حسام حسن: لا فهم ولا عقل

بعد غضب جماهير الزمالك، أول تعليق من حسام حسن على رغبته في انتقال زيزو للأهلي

خريطة فلسطين بجوار مفتي الجمهورية تتصدر مواقع التواصل بعد إعلان رؤية العيد

تشييع جثامين نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة ببنى سويف

منوعات

المزيد

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

ليتوانيا تسعى لانتشال جنود أمريكيين ابتلعهم مستنقع

عيد الفطر الإثنين فى هذه الدول، المغرب والهند وماليزيا الأبرز

قطر تعلن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم

تعرف على أسعار النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

الإفتاء تحسم جدل رؤية هلال أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، صحابي صار ثريا بدعاء سيدنا محمد له

فقه المرأة، ما حكم صيام من انقطع حيضها قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر؟ دار الإفتاء تجيب

مع الزاهدين، أبو بكر الطرطوشي الأندلسي نزيل الإسكندرية

المزيد
الجريدة الرسمية