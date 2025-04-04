الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

أمريكا تفرض عقوبات على 7 شركات مقرها الإمارات بسبب السودان، وأبوظبى توضح التفاصيل

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد والبرهان، فيتو

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على الجهات الداعمة للصراع فى السودان.

إدارج 7 شركات مقرها الإمارات على قائمة العقوبات 

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام" وهي شركة كابيتال تاب القابضة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة، وشركة كرييتف بايثون، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة.

وحسب وزارة العدل الإماراتية، قد عملت أبوظبى على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.

العدل الإماراتية توضح وضع الشركات المدرجة على العقوبات

وأكدت العدل الإماراتية، أن أيًّا من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصًا تجاريًا ساري المفعول في البلاد، ولا تمارس أي منها أعمالها في الإمارات، وان السلطات المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقًا للقوانين.

الإمارات والسودان، فيتو
الإمارات والسودان، فيتو

وزادت مؤخرا، حدة الأزمة المكتومة بين السودان والإمارات، على خلفية اتهامات وجهتها حكومة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى أبوظبى بدعم عناصر ميلشيا الدعم السريع، الأمر الذي تنفيه أبوظبى جملة وتفصيلا.

وقدمت الحكومة السودانية دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية ما أسمته الحكومة السودانية "التواطؤ في إبادة جماعية".

من جاتبها ذكرت محكمة العدل الدولية، في بيان صادر عنها نهاية مارس الماضى، أنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

واشنطن تؤكد انخراطها في جهود وقف الحرب في السودان

أول تعليق من محكمة العدل الدولية على دعوى رفعها السودان ضد الإمارات

 

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