الشرع: ابتعدنا عن المحاصصة والخبرة والكفاءة حسمت اختيارات وزراء الحكومة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الإثنين، إن سوريا ابتعدت عن المحاصصة، وإن وزراء الحكومة تم اختيارهم من أصحاب الخبرة والكفاءة.

الإدارة الذاتية في سوريا ترفض الحكومة الجديدة وقراراتها

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمس الأحد، رفضها للحكومة الجديدة المتشكلة في دمشق، معلنة عدم الامتثال بتطبيق القرارات الصادرة عنها.

وأوضحت الإدارة في بيان أن "الحكومة التي جرى الإعلان عنها في دمشق، مساء السبت 29 مارس، تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها وعدم حصول تمثيل عادل وحقيقي لجميع مكونات الشعب السوري".

وشددت على أن "السياسات التي تصر حكومة دمشق على انتهاجها، إنما تعيدنا إلى المربع الأول، من حيث استئثار طرف واحد بالحكم وإقصاء المكونات والأطياف السورية من العملية السياسية ومن إدارة شؤون البلاد".

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