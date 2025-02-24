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خارج الحدود

محمد بن زايد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التعاون بين البلدين

ميلوني،فيتو
ميلوني،فيتو

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الإثنين، مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

رئيس الإمارات ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان علاقات البلدين


وجاء ذلك خلال لقاء ثنائي، في مقر رئاسة الحكومة في روما، في إطار "زيارة دولة" يقوم بها رئيس دولة الإمارات إلى إيطاليا.

 

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، التطور المستمر الذي تشهده علاقات البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة إضافة إلى الجوانب الثقافية في ظل شراكتهما الاستراتيجية التي تعد إطارًا مهمًا لدفع علاقاتهما التنموية إلى الأمام وتحقيق تطلعات شعبيهما.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن العلاقات الإماراتية ـ الإيطالية تعود إلى العام الأول لتأسيس دولة الإمارات وتطورت على مدى العقود الماضية حتى وصلت إلى مستوى شراكة إستراتيجية، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على تحقيق أهداف هذه الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة لمصلحة البلدين والشعبين.

كما قال في هذا السياق: إن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين وصل إلى 14.1 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة 21.2 بالمئة مقارنة بعام 2023، ومن خلال تعزيز العمل المشترك ستستمر الزيادة في التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار رئيس الإمارات إلى اهتمام الإمارات وإيطاليا بالتعاون في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والابتكار، منوها سموه بالبعد الثقافي للعلاقات الإماراتية ـ الإيطالية والحرص على تعزيز جسور التفاعل والتعاون الثقافي بين البلدين وشعبيهما.

وأضاف: نتطلع إلى أن يسهم الاستثمار الإماراتي في إيطاليا بقيمة 40 مليار دولار الذي أعلن عنه في تحقيق التنمية والازدهار للبلدين وشعبيهما.

من جانبها أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن حرص بلدها على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات لما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

 

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التكنولوجيا المتقدمة الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد ال نهيان الطاقة المتجددة بن زايد جورجيا ميلوني

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