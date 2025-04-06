إحالة 4 موظفين بالإدارة المحلية بالعزيزية للنيابة العامة في الفيوم

قال سالم فتيح رئيس مجلس مدينة ومركز طامية: إنه تمت إحالة كل من رئيس الوحدة المحلية بقرية العزازية، ورئيس القسم الهندسي بالقرية، ومدير جمعية الإصلاح الزراعي بالعزيزية، ومشرف الدورة بالناحية، إلى النيابة العامة، لتقاعسهم عن العمل وعدم التصدي الفوري والعاجل لمحاولة البناء المخالف علي قطعة أرض زراعية خارج الحيز العمراني، بعزبة امين التابعة للوحدة المحلية لقرية العزازية ، تبين أنها تحت ولاية الإصلاح الزراعي.

مجازاة رئيس القسم الهندسي

كما قرر رئيس مجلس مدينة طامية، ندب رئيس القسم الهندسي والفني للعمل بديوان مجلس مدينة طامية، وتوقيع جزاء إداري عليه بخصم 10 أيام من راتبه، وذلك لتهاونهما في أداء مهامهم الوظيفي

الحفاظ علي ممتلكات الدولة

وأكد رئيس مجلس مدينة طامية، أن القرار يأتي في إطار حرص مجلس المدينة على الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتعدي عليها، ولن يتم التهاون مع أي مسؤول يتقاعس عن أداء واجباته الوظيفية أو يتسبب في الإضرار بالمصلحة العامة، وأوضح أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مجلس مدينة طامية، الي أن القرار يعكس استمرار جهود مجلس المدينة في رصد ومتابعة أي تجاوزات أو مخالفات في مختلف القطاعات، والتعامل معها بكل جدية وشفافية وفقًا للقانون، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين وتحقيقًا للشفافية والنزاهة في العمل.

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