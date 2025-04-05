السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

حملة أمنية فى دمياط تضبط 4 قضايا مخدرات و3 من حائزى الأسلحة النارية

حملة أمنية،فيتو
حملة أمنية،فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية فى دمياط 

وأسفرت الجهود خلال عن  ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرام لمخدر البانجو– 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين).

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كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن بندقية خرطوش- 2 فرد محلى - عدد من الطلقات بحوزة 3 متهمين"لـ 2 منهم معلومات جنائية".

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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