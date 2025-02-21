الرواق الفلسفي بمكتبة مصر الجديدة يناقش “حداثتنا وحداثتهم.. المسارات والنتائج”

الرواق الفلسفي بمكتبة مصر الجديدة يناقش “حداثتنا وحداثتهم.. المسارات والنتائج”
تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة الخامسة من مساء غد السبت لقاء المائدة المستديرة للرواق الفلسفي الذى يُنظم بصفة شهرية لمناقشة موضوعات فلسفية مختلفة يطرحها الرواق وإلقاء الضوء عليها لكل المهتمين بتاريخ الفلسفة الطويل.
ويناقش الرواق هذا الشهر "حداثتنا وحداثتهم.. المسارات والنتائج)، فى عدد من المحاور من بينها التأسيس الفلسفي للحداثة الغربية، وحداثننا المبتورة دومًا، وجهود تنويرية عربية قديمًا وحديثًا، والإطار الأخلاقي للحداثة الغربية والحداثة العربية.
وذلك بحضور المهتمين بالفلسفة وجمهور المكتبة العام فى حلقة نقاش بينهم والدكتور عماد العدلى الذي ناقش اكثر من 2300 كتاب، وتقرب من الأجيال المختلفة بدءً من جيل الستينيات وحتى الألفية الجديدة، وتنوعت الكتب التي ناقشها ما بين روائية وقصصية وفلسفية وبحثية وغيرها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا