الجمعة 21 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

الرواق الفلسفي بمكتبة مصر الجديدة يناقش “حداثتنا وحداثتهم.. المسارات والنتائج”

الرواق الفلسفي بمكتية
الرواق الفلسفي بمكتية مصر الجديدة، فيتو

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة الخامسة من مساء غد السبت لقاء المائدة المستديرة للرواق الفلسفي الذى يُنظم بصفة شهرية لمناقشة موضوعات فلسفية مختلفة يطرحها الرواق وإلقاء الضوء عليها لكل المهتمين بتاريخ الفلسفة الطويل.

ويناقش الرواق هذا الشهر "حداثتنا وحداثتهم.. المسارات والنتائج)، فى عدد من المحاور من بينها التأسيس الفلسفي للحداثة الغربية، وحداثننا المبتورة دومًا، وجهود تنويرية عربية قديمًا وحديثًا، والإطار الأخلاقي للحداثة الغربية والحداثة العربية.

وذلك بحضور المهتمين بالفلسفة وجمهور المكتبة العام فى حلقة نقاش بينهم والدكتور عماد العدلى الذي ناقش اكثر من 2300 كتاب، وتقرب من الأجيال المختلفة بدءً من جيل الستينيات وحتى الألفية الجديدة، وتنوعت الكتب التي ناقشها ما بين روائية وقصصية وفلسفية وبحثية وغيرها.

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