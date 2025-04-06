حريق أعلى مركز تجاري بشارع رمسيس في الأقصر (فيديو وصور)

وقع حريق أعلى سطح مركز تجاري بشارع رمسيس وسط مدينة الأقصر دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

حريق سنتر محلات بالأقصر



وتلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن نشوب حريق هائل في سطوح لسنتر محلات، دون إصابات في الأرواح البشرية.



وعززت قوات الحماية المدنية في الأقصر بـ3 سيارات للسيطرة على الحريق وإخماد قبل امتداده إلى المنازل السكنية المجاورة، فيما انتقل فريق ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر إلى محل الواقعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.



جري تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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