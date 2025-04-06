إصلاح أعطال الكهرباء بقرية الحبيل في الأقصر

تلقى الدكتور عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية شرقي محافظة الأقصر شكوى بشأن تكرار انقطاع التيار الكهربائى بقرية الحبيل وعلى الفور توجه إلى القرية، حيث تبين أنه ناتج عن فصل التيار الكهربائى عن محول قمزو 2 بمنطقة الحمزية بالحبيل، وذلك أثناء فترة أعمال تصليح كسر بماسورة الصرف الصحى بالحبيل، وقد تم التنسيق الفورى مع هندسة كهرباء البياضيه، حيث تم التعامل مع الموقف بكفاءة.



وأفاد المختصين بهندسة كهرباء البياضيه أنه تم عمل علبة اتصال لمحول قمزو 2 عقب الانتهاء من أعمال الحفر بمنطقة الحمزيه بالحبيل أثناء إصلاح خط الصرف الصحي وتم اطلاق التيار الكهربائي للمحول بعد الانتهاء من أعمال الكهرباء، مما ساهم فى إنهاء المشكلة بشكل سريع، وكان لذلك أثر إيجابى لدى المواطنين.



رافق رئيس المركز المهندس أمين محمد مسئول التشغيل بهندسة كهرباء البياضيه، والمهندس الطيب فهمى عبدالمولى بهندسة الكهرباء بالمكتب الفنى، ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة النزول الميدانى والتواصل المباشر مع المواطنين.

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