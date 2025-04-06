الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

70 جنيها ارتفاعًا بمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية

محاكاة لمؤشرات البيع
محاكاة لمؤشرات البيع والشراء للذهب - فيتو

مؤشر الذهب، ارتفع مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بحركة التداولات في البورصة المصرية بنحو 70 جنيه، ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالى 5030 جنيها للبيع. 

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية 

  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 5030 جنيهًا للعرض. 
  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 4963 جنيهًا للطلب. 

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا

سعر الذهب العالمي

سعر الذهب العالمى يستقر قرب أعلى مستوى تاريخى بعد قرارات الفيدرالى الأمريكى، حيث واصل سعر الذهب العالمي الحفاظ على مكاسبه، متداولًا بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله بحركة التداولات، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات الأسواق المالية.

قرار الفيدرالي وتأثيره على الذهب

وأكد أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي استمرار توقعاتهم بخفض الفائدة هذا العام، وهو ما ساهم في دعم أسعار الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين. 

كما قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في ظل استمرار التضخم القوي واستقرار سوق العمل، ما دفع المسؤولين إلى تأجيل أي تغييرات في السياسة النقدية لحين وضوح المشهد الاقتصادي.

 


الطلب على الذهب كملاذ آمن

 ومع تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية وعودة المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، شهدت الأسواق المالية إقبالًا كبيرًا على الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع سعره بنسبة 15.8% منذ بداية العام الجاري. 

وتزايدت المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا،  والتي ساهمت في رفع توقعات التضخم ودعم أسعار الذهب

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  1. يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  2. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  3. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  4. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مؤشر الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية سعر الذهب العالمي الذهب الإستثمار في الذهب الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التداولات السياسة النقدية الموقع الرسمي للبورصة الموقع الرسمى للبورصة المصرية الموقع الرسمي جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 24 بالبورصة حركة التداولات فى البورصة حركة التداولات فى البورصة المصرية موقع البورصة المصرية

مواد متعلقة

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات الأحد

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب، وهذا العيار يسجل 5030 جنيها

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025

أمريكا تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة.. ارتباك في أسواق الأسهم.. وخبيرة ترصد تأثيرات قرارات "ترامب" على أسواق الخليج

انخفاض جديد في سعر جرام الذهب بمحال الصاغة

خبير يرصد عواقب فرض أمريكا رسوما جمركية على الاقتصاد المصرى

البورصة المصرية في أسبوع.. "الحديد والصلب" تتصدر السوق الرئيسي.. 1.099 مليون ورقة منفذة.. وخبير: رغبة المستثمر تحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة

هل يرتفع؟ توقعات سعر الدولار في مصر مع بدء تحصيل رسوم ترامب

الأكثر قراءة

فتح أبواب الجحيم، كواليس إرسال إيران رسائل تهديد إلى قطر والإمارات

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب، وهذا العيار يسجل 5030 جنيها

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد التعادل أمام مودرن سبورت

الحكومة تكشف مصير المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بعد عملية التطوير

أمم إفريقيا للناشئين، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الكاميرون

رغم عدم تجديد تعاقده، السعادة تظهر على زيزو في مران الزمالك

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منوعات

المزيد

مصرع 30 شخصا في فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

زوجى طلقني في التليفون وعاوزني أسيب البيت؟ رد حاسم لـ أمين الفتوى

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بوجود  مشكلات مالية

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية