السكرتير العام المساعد بدمياط يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بالوسطاني



أناب الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، لحضور حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، اليوم الأربعاء الذي نظمته الجمعية الخيرية "الناس للناس" بالوسطاني.

شهد الحفل حضور الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور سعد طارق الصديق، الراعي الرسمي للحفل، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر بالقاهرة. كما حضر عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف، والأستاذ محمد الشبراوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بالوسطاني بدمياط

تكريم 200 فائز بمسابقة حفظ القرآن

شملت المسابقة، التي نظمت تحت إشراف مديرية الأوقاف، تكريم 200 فائز تنافسوا في ستة مستويات لحفظ القرآن الكريم، والتي امتدت من 22 إلى 26 رمضان. وتضمنت المستويات حفظ القرآن الكريم كاملًا بالتجويد، وعشرين جزءًا، ونصف القرآن، بالإضافة إلى مستويات مخصصة للأطفال، تشمل حفظ ربع القرآن لمن هم دون 12 عامًا، وثلاثة أجزاء لمن هم دون 10 أعوام، وجزء "عمّ" لمن لم يتجاوزوا 8 أعوام.

تحية للمشاركين وتقدير للقائمين على المسابقة



نقل اللواء عبد الله عاشور تحيات محافظ دمياط إلى الفائزين، مهنئًا إياهم بما أنعم الله عليهم من حفظ كتابه الكريم، وداعيًا إياهم إلى التمسك بآدابه وأخلاقه. كما وجه الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم المسابقة ودعم حفظة القرآن.

تكريم محافظ دمياط لدعمه المسابقة



في ختام الحفل، تسلم اللواء عبد الله عاشور درعًا تذكاريًا مقدمًا من راعي الحفل إلى محافظ دمياط، تقديرًا لدعمه لهذه المسابقة القرآنية المباركة.

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