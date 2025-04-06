الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

القبض على صاحب شركة وزوجته بتهمة النصب على راغبى العمل بالخارج

سقوط صاحب شركة وزوجته
سقوط صاحب شركة وزوجته

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض صاحب شركة وزوجته، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة ، تحت شعار" “حقق حلم السفر للخليج بمرتبات كبيرة”.

 

“حقق حلم السفر للخليج بمرتبات كبيرة”..سقوط صاحب شركة وزوجته للنصب على راغبى العمل بالخارج 
“حقق حلم السفر للخليج بمرتبات كبيرة”..سقوط صاحب شركة وزوجته للنصب على راغبى العمل بالخارج 


“حقق حلم السفر للخليج بمرتبات كبيرة”.. سقوط صاحب شركة وزوجته للنصب على راغبى العمل بالخارج 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من عدد من المواطنين بقيام مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وزوجته"  كائنة بمحافظة القاهرة بدون ترخيص؛ بالنصب والإحتيال عليهم وإيهامهم بقدرتهما على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصلهما على مبالغ مالية منهم نظير ذلك والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

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وبإجراء التحريات تمكن رجال الشرطة، من القبض عليهما بمكان اختبائهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وداهمت قوات الشرطة، الشركة وعُثر على عدد من أصل وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبى العمل بالخارج عدد من طلبات التوظيف للعمل - هاتف محمول وجهاز "لاب توب" بفحصهما تبين إحتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، وتبين أن لهما معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وزارة الداخلية النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج شركة عمالة بالخارج مديرية أمن القاهرة

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