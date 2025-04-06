الفتح يتعادل مع الفيحاء 1-1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، انتهت مبارة الفيحاء ضد الفتح، بتعادل الفريقين 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد المجمع الرياضي، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

أحرز هدف الفتح اللاعب سباعي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل لوبيز للفيحاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

أعلن الجهاز الفني لفريق الفيحاء الأول لكرة القدم ونظيره في الفتح، عن التشكيل الأساسي لكل منهما استعدادًا للمباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

فريق الفيحاء، فيتو

تشكيل الفيحاء أمام الفتح

وجاءت اختيارات مدرب الفيحاء لتشكيله الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: موسكيرا.

خط الدفاع: الرماح – سامي – سمولينغ – البقعاوي.

خط الوسط: غابرييل – سميروت – البيشي – بوزويلو.

خط الهجوم: ساكالا – لوبيز.

تشكيل الفتح أمام الفيحاء

أمام فريق الفتح الذي يقوده فنيا البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق فدخل مباراته أمام الفيحاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: العقيدي.

خط الدفاع: الزارعي – الدحيم – سعدان – باعطية.

خط الوسط: بن دبكة – زايدو – فارغاس – سباعي – باتنا.

خط الهجوم: ماتشادو.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

بهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة، فحل الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 26 مباراة، بينما حل الفتح في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة من 26 مباراة.

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