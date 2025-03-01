الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

التعاون يخطف فوزا صعبا من الفتح في مباراة الـ 100 دقيقة بالدوري السعودي

التعاون السعودي،
التعاون السعودي، فيتو

دوري روشن السعودي، خطف فريق التعاون فوزا صعبا من الفتح بهدفين مقابل هدف خلال مباراتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري السعودي.

 

مباراة الفتح والتعاون في دوري روشن السعودي
 

تقدم فريق الفتح عن طريق سفيان بن دبكة في الدقيقة 42 وتعادل لفريق التعاون موسي بارو في الدقيقة 68 والذي أحرز هدف الفوز للتعاون في الدقيقة 98 

وتخطت مدة المباراة الـ 100 دقيقة حيث تم احتساب عشر دقائق وقت بدل ضائع للمباراة.

 

ترتيب الفتح والتعاون في جدول دوري روشن السعودي

 وقفز فريق التعاون إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بينما يأتي الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

 

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